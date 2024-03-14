В Феодосии открылась кардинально обновлённая галерея Айвазовского – Никита Михалков обошёл залы и впечатлился

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Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского открыта после трёхлетней реставрации. Площадь выставочных залов увеличена вдвое за счет восстановленного особняка сестры мариниста Екатерины Мазировой, а самому дому мариниста вернули первоначальный облик.

Принимать посетителей галерея начнет с 15 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня первыми гостями после реставрации стали руководители Крыма и прибывшие на полуостров в канун 10-летия воссоединения с Россией депутат Госдумы Константин Затулин и режиссер и телеведущий Никита Михалков.

«В канун 10-летия к нам приехали не просто наши уважаемые люди, наши друзья Крыма Никита Сергеевич и Константин Фёдорович, но это ещё настоящие патриоты России. Наличие здесь этих людей, уважаемых мною лично, очень важный сигнал. Люди, крымчане их всех уважают, знают. Потому что крымское сообщество высокоразвитое, и у крымчан точно есть понимание, куда должна двигаться Россия, точно есть понимание, чем должна закончиться вся история с бывшей Украиной. И эти 10 лет Крыма – это фантастика. Во всех сферах, в том числе культуры, мы сделали колоссальное движение. Вот в таких залах и будет рождаться русской дух, будет рождаться русский человек в широком смысле этого слова. Здесь он поймёт, гражданином какой страны он является. Я обязательно приведу сюда своих внуков, их у меня уже трое, чтобы они с раннего детства впитывали в себя этот русский дух. Айвазовский был русским человеком по духу, как и мы все», – подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В собрании музея 416 картин авторства знаменитого мариниста – это самая большая коллекция его картин в мире. Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил коллектив галереи, который в украинский период сохранил коллекцию, не допустил утраты картин.

«Галерея открывается после ремонта для крымчан, для гостей Крыма. Все решения были приняты нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И это самый знаковый объект для города. Вся история Феодосии связана с именем Айвазовского. Почётный гражданин города, железная дорога, которую он делал, и предметы искусства, которые составляют народное достояние», – отметил Аксёнов.

За 870 млн рублей в здании провели историческую реставрацию. На каждом этапе инженеры и строители консультировались с историками, использовали аутентичные материалы – медь для кровли, мрамор для облицовки, дерево для оконных дверей и рам. Воссоздали фонарь дневного света, который, по задумке Айвазовского, придает естественное освещение полотнам, меняя их характер от времени суток. Руководство музея вернулось к изначальной концепции – сделать из картинной галереи центр культурной жизни, куда будут приглашать артистов, музыкантов, литераторов, проводить литературные вечера и концерты.

Всего собрание музея насчитывает более 13 тысяч экспонатов и произведений живописи, графики, архивных документов, мемориальных вещей, принадлежащих семье Айвазовского, его современникам, ученикам, а также западноевропейским маринистам, художникам юго-восточного Крыма.