В Феодосии подсчитали количество пострадавших зданий от ракетной атаки

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В Феодосии подсчитывают ущерб городскому хозяйству от ночной ракетной атаки на морской порт. Взрывной волной выбиты окна шести зданий, предстоит заменить около 600 окон.

Пострадали торговые ларьки на первой линии, кафе, здание железнодорожного вокзала и церковь Сурб Саркис, где похоронен Иван Айвазовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопреки сообщениям в соцсетях, картинная галерея Айвазовского не пострадала. Здание осталось целым и невредимым, поскольку взрывную волну первым приняло на себя здание железнодорожного вокзала. В нем выбиты двери и оконные рамы, железнодорожные составы временно будут останавливаться на станции «Айвазовская».

Церковь Сурб Саркис XIV века постройки, где похоронен Иван Айвазовский и его супруга, от взрывной волны осталась без витражных окон в алтарной части. Само здание не пострадало, но витражи представляют художественную и историческую ценность, поскольку были изготовлены в конце XIX века, когда сам художник выступил с инициативой восстановить сгоревшую церковь. Армянская община Феодосии собирается восстановить витражные алтарные окна, а пока закрыть проемы обычным стеклом.

Остекление, новые двери и ремонт фасада потребуется трем школам и трем детским садам. Два здания сильно пострадали, и школьников решили отпустить на досрочные каникулы. Еще две школы перешли на дистанционное обучение. Больше всего пострадала музыкальная школа, где пришлось не только отменить занятия, но и концерт учеников к Новому году.

Полностью прекратил работу многофункциональный центр «Мои документы» на улице Горького, куда дошла взрывная волна. Для актирования ущерба и его дальнейшего возмещения администрация Феодосии просит оставлять заявки через единую диспетчерскую службу. Из зоны ЧП в пункты временного размещения эвакуировали шесть человек, остальные горожане разместились у родных и знакомых.

По информации Минздрава Крыма, погиб 1 человек, четверо пострадавших, из которых госпитализированы двое.