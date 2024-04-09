В Феодосии выискался украинский нацист, быстро согласившийся на любую помощь СВО

Любовь Смирнова.  
09.04.2024 21:55
  (Мск) , Феодосия
Просмотров: 635
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Житель Феодосии попал под уголовную статью за призывы к насилию против русских. 51-летний Руслан Рыбалко в содеянном раскаялся и даже решил поучаствовать в добровольческой помощи бойцам, но за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что мужчина выкрикивал русофобские и антиправительственные лозунги, передает корреспондент «ПолитНавигатора»..

Житель Феодосии попал под уголовную статью за призывы к насилию против русских. 51-летний Руслан...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», – уточнили в Следкоме.

Это дало основания для возбуждения уголовного дела, а не административного, которым обычно отделываются «ждуны» и «заукраинцы».

«Я Руслан Рыбалко, гражданин республики Крым приношу извинения за свои неправомерные высказывания в отношении россиян и военнослужащих России. В содеянном полностью раскаиваюсь. В данный момент поддерживаю курс Российской Федерации и проводимую СВО. В настоящее время оказываю посильную помощь волонтёрским организациям и поддерживаю военных российской федерации», – заявил подследственный.

Меру его ответственности определит Феодосийский городской суд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть