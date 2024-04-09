В Феодосии выискался украинский нацист, быстро согласившийся на любую помощь СВО

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Житель Феодосии попал под уголовную статью за призывы к насилию против русских. 51-летний Руслан Рыбалко в содеянном раскаялся и даже решил поучаствовать в добровольческой помощи бойцам, но за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что мужчина выкрикивал русофобские и антиправительственные лозунги, передает корреспондент «ПолитНавигатора»..

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«Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», – уточнили в Следкоме.

Это дало основания для возбуждения уголовного дела, а не административного, которым обычно отделываются «ждуны» и «заукраинцы».

«Я Руслан Рыбалко, гражданин республики Крым приношу извинения за свои неправомерные высказывания в отношении россиян и военнослужащих России. В содеянном полностью раскаиваюсь. В данный момент поддерживаю курс Российской Федерации и проводимую СВО. В настоящее время оказываю посильную помощь волонтёрским организациям и поддерживаю военных российской федерации», – заявил подследственный.

Меру его ответственности определит Феодосийский городской суд.