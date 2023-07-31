В Феодосии задержали незадачливую поджигательницу военкомата

Любовь Смирнова .  
31.07.2023 20:57
  (Мск) , Феодосия
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В Феодосии задержали несостоявшуюся поджигательницу военкомата, которую по телефону инструктировали от имени сотрудников полиции.

51-летняя местная жительница выполняла все указания лжеполицейских и даже взяла для них кредит в 3 миллиона рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Феодосии задержали несостоявшуюся поджигательницу военкомата, которую по телефону инструктировали от имени сотрудников полиции....

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По информации МВД в Крыму, возле военкомата женщина разбила бутылку с зажигательной смесью об асфальт и попыталась скрыться. Но ее задержали полицейские и доставили в отдел для разбирательства.

«Она пояснила полицейским, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить противоправные действия. Женщина также рассказала, что, доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания. Так, женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 млн рублей, она перевела по реквизитам, указанным ей звонившими», – уточнили в МВД.

Тем не менее, на женщину завели уголовное дело по статье «хулиганство» и выясняют возможную вербовку задержанной украинскими спецслужбами.

В феодосийский пабликах пишут, что задержанная недавно похоронила мужа и явно попала под психологическое влияние. Вначале ее обманули на деньги, а после передали контакты для использования в диверсионных целях. Женщина была уверена, что выполняет распоряжения российских правоохранителей.

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