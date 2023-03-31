В Феодосии задержан крупный чиновник – размотается ли многолетний «коррупционный клубок»?

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Крупный чиновник администрации Феодосии стал фигурантом уголовного дела. Начальника управления капитального строительства Ларису Лушневу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к тяжким последствиям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уголовное дело возбуждено главком Следкома по Республике Крым и Севастополю.

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По данным следствия, в феврале 2021 года управление капитального строительства администрации Феодосии заключило муниципальный контракт по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов на территории поселка Приморский. Единственным подрядчиком стало ООО «Компания «Климат-Сервис».

Контракт в полном объеме фирма не выполнила, оборудование не установила, но это не помешало получить расчет по полной, а после, стараниями начальника УКСА, еще и получить перерасчет с дополнительными 16 миллионами рублей. Итого из бюджета фирме переплатили 70 миллионов рублей.

«Аналогичная ситуация сложилась и с капитальным ремонтом Дома культуры в посёлке Щебетовка, однако в Щебетовке из-за преступного умысла могла случиться трагедия, – написал в своем телеграм-канале блогер Александр Талипов. – Фирма на бумаге смонтировала и установила системы пожарной безопасности, получила за них деньги, однако по факту система не была установлена. Могла произойти трагедия «Зимняя вишня-2». У меня вопрос к сотрудникам МЧС, а вы отсутствие систем пожарной безопасности не заметили? Сумма ущерба для бюджета города десятки миллионов рублей, она будет ещё увеличиваться, так как всплывают все новые контракты, например, ремонт музея «Дача Стамболи».

На данный момент Лушнева задержана, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ, правоохранители будут ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания в СИЗО.

Напомним, в начале года также за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, был задержан экс-глава администрации Феодосии Андрей Лебедев. Тогда большинство чиновников давали свидетельские показания, выводящие на реального «хозяина» города – экс-главу Сергея Бовтуненко, который хоть и ушел в отставку после одного из совещаний в прямом эфире под руководством главы Крыма Сергея Аксенова, но продолжал фактически руководить городом.