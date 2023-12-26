В Феодосии затонул поражённый британской ракетой российский корабль

В Феодосии затонул поражённый британской ракетой большой десантный корабль «Новочеркасск», где минувшей ночью после удара началась детонация боеприпасов.

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«Проукраинских граждан в Крыму хватает. Бухта в Феодосии легко просматривается из близлежащих жилых домов, так что с наведением у ВСУ проблемы вряд ли были», – замечает канал «Рыбарь» Михаила Звинчука.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что ЧП в Феодосии стало «холодным душем» для тех, кто тиражировал победные реляции в последнее время.

«Худшее, чем мы можем заняться, это начать считать, будто перелом в войне уже наступил, и до победы или капитуляции противника нам осталось совсем немного.

А то и денег дали Киеву мало, и западные политики говорят о неспособности Украины наступать. И так далее. Я просто стал слышать (или читать) у некоторых граждан, совершенно победные реляции…

И даже если сейчас ВСУ закопаются в землю, построят линии обороны, то налеты БПЛА, удары по нашим тылам, как в Феодосии, деятельность террористических групп – всё это будет продолжаться. Запад руками Украины будет воевать с Россией не на поле боя, а в террористической войне. Удар по Феодосии, засада на наши бомбардировщики под Крынками это последовательные шаги, цель которых максимально ослабить армию России, а программа-максимум это уничтожение Черноморского флота. С ослаблением нашего присутствия не только в Черном море, но и в Средиземном.

Ситуации, вроде нынешнего удара по Феодосии, будут повторяться. Пока Украина способна это делать, ей будут давать оружие», – предупреждает Медведев.