В Феодосии затонул поражённый британской ракетой российский корабль

Виктор Орлов.  
26.12.2023 14:18
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 3890
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня


В Феодосии затонул поражённый британской ракетой большой десантный корабль «Новочеркасск», где минувшей ночью после удара началась детонация боеприпасов.

«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», – уже со злорадством, упиваясь безнаказанностью, объявил Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В Феодосии затонул поражённый британской ракетой большой десантный корабль «Новочеркасск», где минувшей ночью после...

«Проукраинских граждан в Крыму хватает. Бухта в Феодосии легко просматривается из близлежащих жилых домов, так что с наведением у ВСУ проблемы вряд ли были», – замечает канал «Рыбарь» Михаила Звинчука.


Телеведущий Андрей Медведев считает, что ЧП в Феодосии стало «холодным душем» для тех, кто тиражировал победные реляции в последнее время.


«Худшее, чем мы можем заняться, это начать считать, будто перелом в войне уже наступил, и до победы или капитуляции противника нам осталось совсем немного.

А то и денег дали Киеву мало, и западные политики говорят  о неспособности Украины наступать. И так далее.  Я просто стал слышать (или читать) у некоторых граждан, совершенно победные реляции…

И даже если сейчас ВСУ закопаются в землю, построят линии обороны, то налеты БПЛА, удары по нашим тылам, как в Феодосии, деятельность террористических групп – всё это будет продолжаться. Запад руками Украины будет воевать с Россией не на поле боя, а в террористической войне. Удар по Феодосии, засада на наши бомбардировщики под Крынками  это последовательные шаги, цель которых максимально ослабить армию России, а программа-максимум  это уничтожение Черноморского флота. С ослаблением нашего присутствия не только в Черном море, но и в Средиземном.

Ситуации, вроде нынешнего удара по Феодосии, будут повторяться. Пока Украина способна это делать, ей будут давать оружие», – предупреждает Медведев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть