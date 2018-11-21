В Финляндии заговорили о “возврате Карелии” и ревизии итогов советско-финской войны

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Финляндия должна потребовать от РФ возвращения земель, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал в Twitter видный член партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки.

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«На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — говорится в сообщении.

Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.

Эти территории вошли в состав СССР по итогам Советско-финской войны (1941 — 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе.