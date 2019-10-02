02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, СМИ, Украина
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В Финляндии жертвой вооруженного нападения стала молодая украинка

Молодая женщина, которая погибла во время вооруженного нападения на профессиональное училище в финском городе Куопио во вторник, была украинкой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в среду финская телекомпания Yle.

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По ее информации, погибшая проживала в Куопио вместе с супругом и была студенткой профучилища. Эти данные телекомпании подтвердили два источника, однако Центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся расследованием дела, пока их не комментирует.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении коренной финн Йоэл Отто Аукусти Марин годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Ранее сообщалось, что нападавший мужчина — гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, студент профучилища в Куопио, на учащихся которого он напал. У него, по словам полицейских, было с собой “холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие”. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяются в вину убийство и несколько случаев применения насилия. Допросить его пока не удалось, мотивы его действий неизвестны, однако действовал он один.

Он пришел в здание профучилища с саблей в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть студентов в классе стали бросать в злоумышленника стулья. По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Официально известно, что единственная погибшая — женского пола. Еще 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали.

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