В Финляндии жертвой вооруженного нападения стала молодая украинка

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Молодая женщина, которая погибла во время вооруженного нападения на профессиональное училище в финском городе Куопио во вторник, была украинкой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в среду финская телекомпания Yle.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее информации, погибшая проживала в Куопио вместе с супругом и была студенткой профучилища. Эти данные телекомпании подтвердили два источника, однако Центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся расследованием дела, пока их не комментирует.



Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении коренной финн Йоэл Отто Аукусти Марин годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Ранее сообщалось, что нападавший мужчина — гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, студент профучилища в Куопио, на учащихся которого он напал. У него, по словам полицейских, было с собой “холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие”. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяются в вину убийство и несколько случаев применения насилия. Допросить его пока не удалось, мотивы его действий неизвестны, однако действовал он один.

Он пришел в здание профучилища с саблей в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть студентов в классе стали бросать в злоумышленника стулья. По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Официально известно, что единственная погибшая — женского пола. Еще 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали.