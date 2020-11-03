В Форосе под угрозой уничтожения оказался уникальный парк

03.11.2020, Севастополь, Максим Карпенко

На территории парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», который был заложен в 1834 году, запустили строительство, которое может обернуться уничтожением старинных деревьев и других насаждений.

Об этом сообщает телеканал НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные жители собрались на территории парка, чтобы выяснить у руководства одноименного санатория, что за стройка ведется в особо охраняемой зоне и станет ли она закрытой в последствии.

«У нас нет четкой информации – что будет с парком, будут ли нас туда пускать, какова судьба деревьев, которые они собираются пересадить. Общественного слушания не было, и мы не знаем. Поэтому люди волнуются, люди пришли, хотят знать – будут ли нас пропускать в парк, будут ли дерибанить парк», – заявила жительница поселка Форос Евдокия Мацукова

По информации руководителя отдела паркового хозяйства санатория Эдуарда Блажко, речь идет о реконструкции уже существующих старых зданий:

«Седьмой корпус, столовая и бывшая конюшня и футбольное поле. Это в рамках существующих зданий будет реконструкция. Это та информация, которой я владею на сегодняшний день. Я, как руководитель парковой службы могу вас уверить, что ни одно растение не погибнет. Если застройщик будет что-либо пересаживать, это все будет проходить процедуры экологической экспертизы».

В Совете министров Крыма уточнили, что на месте реконструкции появится детский лагерь «Ак Барс», но подчеркнули, что всех необходимых документов на это еще не выдано:

«В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации на размещение на территории парка Детского оздоровительного комплекса «Ак Барс». При этом, согласование разрешительной документации в соответствующих контролирующих органах находится в стадии рассмотрения. С целью исключения нанесения повреждений растительности парка, детский оздоровительный комплекс предполагается к размещению в уже имеющихся помещениях и на спортивных площадках, свободных от насаждений, после проведения их реконструкции».

В Минприроды Крыма также заявили, что не выдавали разрешения на строительство указанного комплекса.

«У меня вызывает удивление, что все все знают, что-то начало делаться, а проектной документации по полному объему нет. Поэтому мы в этом отношении взяли паузу», – добавил депутат Ялтинского горсовета Александр Григориади.

При этом, в плане строительства лагеря, который оказался в распоряжении местных жителей, указано, что он займет территорию в 11 гектаров – это почти половина парка, где помимо столовой, двухэтажного жилого комплекса для детей и спортивных площадок, попадающих под реконструкцию, появится еще шестиэтажная гостиница и жилой комплекс на шесть этажей.

Интересно, что на сайте Минприроды Крыма есть проект содержания реконструкции парка-памятника, где говорится о том, что в рамках застройки планируется пересадить почти полторы тысячи деревьев в возрасте от 10 до 100 лет, среди которых можжевельник, сибирская сосна, дуб.

Руководитель отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Эдуард Блажко пообещал, что этот проект использован не будет: «Мы проводили совещания в Институте экологии и проектирования по поводу легитимности такого документа, и нашли ряд несоответствий. В связи с этим, бюджет санатория «Форос» выделяет средства для формирования нового проекта организации территории и проекта реконструкции и содержания, где будет четко прописан, постатейно, процесс восстановления парка».

Напомним, ранее санаторий «Форос» принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Изрядно поизносившийся в украинские времена пансионат советской постройки был национализирован после Русской весны, а в 2016 году продан Федерации профсоюзов Татарстана, которая начала реконструкцию «Фороса».