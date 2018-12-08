08.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Провокации, Россия, Украина
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В ФСБ опровергли заявления Киева об украинских «военнопленных» моряках

Задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе украинские моряки не могут считаться военнопленными, как пытается представить украинская власть.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих, как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются у нас в совершении уголовного преступления. В соответствии с конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, они не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта, либо войны», – резюмировал он.

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