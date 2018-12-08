В ФСБ России разоблачили «секретную операцию» украинских моряков

08.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Задержанным российскими пограничниками морякам ВМСУ было дано задание скрытно пройти через Керченский пролив, введя в заблуждение пограничную службу ФСБ России.

Об этом в ходе брифинга сообщили замглавы департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский и начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 21:30 этого же дня, при подходе к государственной границе Российской Федерации в районе Керченского пролива, в 8 милях от государственной границы Российской Федерации, данные суда были информированы командиром пограничного катера ФСБ России о порядке пересечения государственной границы. От экипажей судов ВМС Украины был получен ответ, что пересечение госграницы и проход Керченским проливом ими не планируется. Этот факт задокументирован.

Они зашли в территориальное море. Надо особенно отметить тот факт, что они зашли в тот район территориального моря и в том месте пересекли госграницу, где и до событий, связанных с воссоединением Республики Крым с Россией, распространялся суверенитет Российской Федерации», – отметил Вольский.

При этом, по словам Михаила Шишова, на борту одного из катеров ВМСУ были обнаружены документы, согласно которым украинским морякам изначально было поручено пойти на нарушение установленных правил и совершить скрытный проход через Керченский пролив.

«В ходе проведенных осмотров украинских кораблей и находящейся на ней документации, обнаружен контрольный лист готовность катера «Никополь» к выходу в море, в котором указано: «Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе». Делайте выводы сами», – резюмировал начальник следственного управления ФСБ.