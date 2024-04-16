В Гааге призвали максимально жестко наказать палача импровизированной тюрьмы для лояльных Югославии албанцев

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В заключительных прениях на процессе Специального суда по Косово в Гааге над боевиком «Армии освобождения Косово» (UCK) Пьетром Шалёй прокурор Филиппо де Миничис попросил признать подсудимого виновным.

Характерно, что расправы над потерпевшими Шаля и его подельники совершали на территории соседней Албании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно обвинительному заключению, Шаля обвиняется в незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках и убийствах задержанных боевиками UCK на металлургическом заводе в албанском Кукеше в период с 17 мая по 5 июня 1999 года. Из «не менее 18» жертв косовских сепаратистов, доставленных ими в импровизированную тюрьму по подозрению в «коллаборационизме», «предательстве», «шпионской деятельности» – минимум один человек был убит. Все эти люди были этническими албанцами, лояльными Белграду.

«Один молодой албанец был жестоко избит и, хотя он не представлял опасности для преступников, они решили лишить его жизни. Шаля был одним из тех, кто забил его до смерти», – сказал де Миничис.

Потерпевшие, например, показали на суде, что 20 мая 1999 года Шаля и сообщники по «преступному сообществу» Сабит Гечи и Джемшит Красничи «били их везде, где только могли… бейсбольной битой, палками, пока они не теряли сознание», «сыпали соль в раны и глаза», «жгли задержанного сигаретами, сунули ему в рот биту, выбив зубы».

Сам Шаля «частично признал», что избил двоих задержанных и «сделал бы это снова», а в отношении свидетеля под номером 4733 заявил, что «если бы поймал его годом раньше, тот не смог бы ни о чем свидетельствовать, но, к сожалению, не нашел его».

На заявление защиты о том, что Шаля был «борцом за свободу», Де Миничис ответил, что тот «истязал людей, которые не могли защитить себя, потому заслуживает сурового наказания».

После закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где по надуманным обвинениям судили в основном сербов, чтобы юридически оправдать и закрепить разгром суверенной Югославии, Запад там же создал Специальный суд по Косово.

Сделано это было, чтобы легитимизировать отторжение края от Сербии, показав, что там царят законность и правосудие, и судят даже собственных «проштрафившихся» боевиков. Характерно, что суд работает в основном по преступлениям, совершенным албанцами против албанцев, а не против сербов.