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Исполнительный комитет Гагаузской автономии был утверждён в среду, 20 сентября Народным собранием Гагаузии после нескольких неудачных попыток и настойчивого сопротивления со стороны прозападных властей в Кишинёве.

Режим Майи Санду не хочет передавать власть в автономии ставленнице беглого олигарха Илана Шора, особенно после того как стало известно о поддержке Евгении Гуцул со стороны руководства Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Санду испытывает личную неприязнь к президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану после того как из Кишинёва по его запросу режим, контролируемый олигархом Владом Плахотнюком, депортировал учителей молдавско-турецкого лицея «Оризонт», связанных с сетью Фетхуллаха Гюлена.

Первым заместителем председателя Исполкома утверждён Илья Узун. Также в должности заместителя председателя Исполкома назначен Виктор Петров, занявший третье место в ходе выборов башкана Гагаузии.

«Хочу поблагодарить депутатов, за то, что дали нам возможность работать. Мы оправдаем ваше доверие! Я всегда открыта к диалогу!», — сказала башкан автономии Евгения Гуцул.

Критики утверждают, что голосование было проведено с нарушением процедуры: кандидатуры двоих членов Исполкома даже не обсуждались. Это может дать повод центральным властям страны не признавать выборы исполнительного органа автономии.

Накануне стало известно, что 12 депутатов Народного собрания автономии были приглашены на встречу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном и директором Службы информации и безопасности РМ Александром Мустяцэ. Оба являются прямыми ставленниками США: они не входят в команду Майи Санду, их кандидатуры были навязаны ей из Вашингтона.

Гагаузским народным избранникам настоятельно рекомендовали «не спешить» с избранием Исполкома, угрожая заведением уголовных дел. Факт такой встречи подтвердил пресс-секретарь правительства РМ Даниел Водэ. О своём участии в этой встрече признался и заместитель председателя Народного собрания Георгий Лейчу, известный своей особой лояльностью Майе Санду и её режиму.