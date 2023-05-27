В Гагаузии заявили о возможности провозгласить независимость

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Съезд депутатов всех уровней прошел сегодня в Комрате, столице Гагаузии – автономии в составе Молдовы. На нем прозвучала резкая критика в адрес Кишинева и даже предложение провести референдум о независимости.

Съезд было решено созвать две недели назад после того, как центральные власти попытались сорвать выборы главы Гагаузии – башкана. Они прислали в Комрат отряд силовиков и спецназ, которые раздавали повестки членам избиркома, проводили обыски и даже вывезли под покровом ночи все бюллетени.

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Кишинев был бы недоволен выборами в Гагаузии при любом исходе, потому что все участники их стояли на пророссийских позициях, а победительница Евгения Гуцул вообще заявила о намерении открыть представительство автономии в Москве.

Планам центральной власти по срыву выборов помешали единая позиция депутатов Народного собрания Гагаузии и активность жителей республики, вышедших на протест. Кишиневу пришлось сдать назад и признать победу Гуцул. Однако, зная вероломный характер президента Молдовы Майи Санду, в автономии сочли целесообразным лишний раз напомнить столице о своих правах и накопившихся обидах.

Центральные власти предвидели это и проигнорировали съезд. Зарезервированные для кишиневских гостей места в первом ряду так и остались пустовать.

«Гагаузы стали врагами Майи Санду, которая усердно создаёт из своей персоны культ личности. Они не просто разделили всех на так называемых “хороших людей” и врагов, но и сделали это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан. Центральная власть последовательно нагнетает ситуацию», – заявила пока действующий башкан Гагаузии Ирина Влах, которая вскоре должна будет передать пост победительнице выборов Гуцул.

Выступающие предлагали закрепить в конституции Молдовы особый правовой статус Гагаузии, указать на политический характер автономии и позволить ей участвовать в формировании внешнего вектора страны. Кроме того, закрепить за республикой квоту в 5 депутатов в парламенте с правом вето на вопросы, касающиеся Гагаузии.

Радикальнее всех высказался депутат Николай Дудогло. Он предложил провести референдум о независимости Гагаузии.

«У нас есть закон о правовом статусе. У нас есть уважение Гагаузии. Сейчас политики Гагаузии едины. Кишинев не может никого использовать», – сказал Дудогло.

В резолюцию съезда предложение о референдуме не вошло, однако делегаты потребовали придать закону об особом правовом статусе Гагаузии конституционный статус и прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий.

«Заявляем, что в случае дальнейшего игнорирования наших законных требований вся ответственность ляжет на центральные органы власти Республики Молдова», – сказано в резолюции.

Ее направят президенту, спикеру парламента Молдовы, а также президентам России, Турции, США, представительствам Совета Европы и ЕС, миссии ОБСЕ. Следующий съезд депутатов всех уровней Гагаузии назначен на 9 сентября.

Первые комментарии из Кишинева уже прозвучали. Пресс-секретарь правящей партии Адриана Влас назвал заявления Ирины Влах популизмом. Однако его коллега из администрации президента Ирина Готишан заверила, что Майя Санду подпишет указ о включении избранного башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул в состав правительства Молдовы.

Молдавский журналист Александр Исаев уверен, что Санду с командой не сдались, а просто стараются временно не злить Гагаузию, чтобы свободолюбивая автономия не подпортила Кишиневу саммит Европейского политического сообщества, намеченный на 1 июня.

«Кризис в Гагаузии – отложенная история, ее оставили на потом. Сейчас у власти другие дела. Но второстепенные силовые ведомства продолжают настаивать на том, что нужно проверить, насколько были законными выборы и соответствовали ли они правилам. Даже спикер парламента сказал, что законодательство Гагаузии нужно проверить на соответствие законам Молдовы. Так что отложили пока в дальний ящик на потом», – сказал Исаев в эфире Соловьев live.