12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Галичине обрушилась синагога 16 века
В Подгайцах Тернопольской области обрушилась синагога 16-го века – памятник архитектуры национального значения, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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В комментариях к записи Долинского пользователи публикуют фотоснимки здания синагоги до того как она пришла в аварийное состояние.
Спасибо!
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