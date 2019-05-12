12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
religions, Галичина, Украина
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В Галичине обрушилась синагога 16 века

В Подгайцах Тернопольской области обрушилась синагога 16-го века – памятник архитектуры национального значения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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В комментариях к записи Долинского пользователи публикуют фотоснимки здания синагоги до того как она пришла в аварийное состояние.

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