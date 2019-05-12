В Галичине обрушилась синагога 16 века

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Подгайцах Тернопольской области обрушилась синагога 16-го века – памятник архитектуры национального значения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В комментариях к записи Долинского пользователи публикуют фотоснимки здания синагоги до того как она пришла в аварийное состояние.