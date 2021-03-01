В Галичине пострадал враг Сороса и друг Коломойского

01.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Попавший под американские санкции депутат Верховной рады Александр Дубинский пострадал в ДТП на Западной Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает портал «Слово и дело», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел на трассе возле города Стрый во Львовской области. Дубинский находился за рулем «Тойоты», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль марки «Джип».

Примечательно, что в Раде Дубинский считался человеком днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, ареста котрого добиваются США. Также пострадавший депутат достаточно жестко критиковал так называемых «соросят» – политиков и грантоедов, зависимых от структур американского биржевого спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорда Сороса.

Кроме того, США официально обвинили Дубинского во вмешательстве в свои внутренние дела и ввели против него санкции. Более подробно о фигурантах данного списка см. «США ввели санкции против разоблачителей схем Байдена на Украине».