В Галичине развесили билборды с призывом убивать

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Новости Украины

В городе Сколе на Львовщине появились рекламные щиты, на которых содержится призыв прекратить умирать за Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил украинский историк националистического толка Виктор Моренец.

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«Прошлой ночью мне понравился этот борд в Сколе! К сожалению, только там, а не по всей Украине, особенно сейчас!», – сообщил историк.

Он разместил снимок рекламного носителя, на котором изображены идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов и один из главарей УПА Александр Гасин, застрелившийся во время задержания в 1949 году. Между ними размещены следующие слова: «Когда за Украину перестанем умирать, а будем убивать, тогда и победим».

В комментариях к записи пользователи обратили внимание, что непонятно, кто автор этой цитаты.

«Так это чьи слова, того, кто слева или справа? Какой-то бестолковый форматировал бигборд?», – недоумевает Константин Мозговой.

«Я тоже подумал об этом! Дело хорошее, но не хватает у людей знаний и учиться не хотят», – ответил Моренец.

В свою очередь Марина Чубик уточнила, что это «говорил, основатель интегрального национализма Дмитрий Донцов, учение которого нужно знать как Библию, тогда бы мы точно не столкнулись с отсутствием идентичности».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине развесили билборды, укоряющие граждан, отдыхающих в российском Крыму.

Кроме того, в Харькове появилась реклама, призывающая сдавать в СБУ «бытовых сепаратистов».