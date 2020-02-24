В Галичине рухнула «единая Украина»

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В Ивано-Франковске со стены одного из домов на улице Мазепы обвалился мурал, агитирующий в поддержку «единой Украины».

Об этом сообщает местный ресурс «Окна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мурал, площадью 86 квадратных метров, был нанесен на трехэтажное здание в 2014 году.

«Были изображены два ангела, которые в руках держат желто-голубой флаг над Украиной. Им они как бы объединяют Восток и Запад Украины. Ангелы также символизировали мощную силу Божьей защиты Украины, которая изображена на панно в виде многообразия архитектурных памятников», – говорится в сообщении.

Панно было нанесено на утеплитель с торца дома. В соцсетях пользователи отмечают, что причиной обвала мог стать сильный ветер, который бушевал до того в Ивано-Франковске. Некоторые считают, что виной стала некачественная работа строителей, которые плохо закрепили утеплитель.

«Весьма симптоматично», – прокомментировал в своем блоге ЧП киевский политолог Сергей Белашко.

Напомним, недавно жители ряда регионов страны устроили бунт против размещения у себя эвакуированных из Китая граждан Украины, которых отправили на карантин, что идет вразрез с тезисами украинской пропаганды о единстве страны.