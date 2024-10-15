В Гамбурге албанские студенты и «ученые» потребовали от Шольца лишить сербского гражданства всех беженцев из Косово

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«Организация ученых и студентов албанской диаспоры» в Гамбурге обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом лишить сербского гражданства уроженцев Косово и прочих албанцев, проживающих в стране, гражданства Сербии.

Даже мнение соплеменников, обладающих сербским гражданством, студенты и ученые решили не спрашивать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем обращении члены Организации подчеркнули важность изменения закона о немецком гражданстве, требуя аннулировать сербское гражданство сербских косоваров и прочих этнических албанцев, проживающих в Германии. А также автоматически лишить гражданства Сербии албанских детей, рожденных в Германии, которые, по их мнению, не должны наследовать это гражданство.

«Неприемлемо, чтобы граждане Косово продолжали регистрироваться с сербским гражданством, несмотря на то, что Германия признала независимость Косово в 2008 году. При полном признании должно быть гарантировано равное обращение и безопасность для всех граждан Косово албанской национальности на сербских территориях, а также гарантированы равные права для них, а также для всех других граждан Германии», – говорится в документе.

Члены Организации отмечают, что «565 000 косовских граждан албанского происхождения» очень хорошо интегрированы в Германии и идентифицируют себя именно с Федеративной Республикой Германия. А их вклад в культуру, спорт, экономику, науку и социальную сферу якобы невосполним.

При этом, будучи гражданами и избирателями, они приобретают все большее влияние благодаря «своему вкладу в политику и гражданское общество». О роли албанского организованного криминала, выходящего на лидирующие позиции в Западной Европе, авторы обращения почему-то умолчали. Но сообщили, что готовы встретиться с представителями германского правительства «для дальнейшего обсуждения этого деликатного вопроса».