В гараже у крымчанина нашли взрывное устройство и портрет Бандеры

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В крымских Саках задержан гражданин РФ, подозреваемый в планировании совершения взрыва в одном из административных зданий республики Крым.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.



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По данным спецслужбы, задержанный исповедовал нацистскую идеологию, был активным членом украинских экстремистских организаций и готовился осуществить теракт в одном из административных зданий полуострова.

Сообщается, что в гараже у задержанного обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство с запалом и поражающими компонентами (нарезанные сварочные электроды), а также инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Ранее по сообщениям ряда российских СМИ, у этого же подозреваемого изъяли символику украинских ультраправых партий и портрет Степана Бандеры.

ФСБ возбудила уголовное дело по двум статьям УК РФ – 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Киевский районный суд Симферополя должен избрать для подозреваемого меру пресечения.