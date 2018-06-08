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08.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина, Финансы, Энергетика

В «Газпроме» не уверены, что активы компании действительно арестованы по ходатайству «Нафтогаза”


В Москве пока не могут подтвердить информацию об аресте активов “Газпрома” в Швеции и Нидерландах.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил юрист компании Сергей Кузнец.

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«Мы пока не можем подтвердить информацию об арестах, прежде всего потому, что «Газпром» не был официально уведомлен об этих действиях. Дело в том, что и Швейцария, и Нидерланды, которые упоминаются в этой связи, являются участниками международного соглашения, предусматривающего определенный порядок уведомления участников судебных разбирательств», – сказал Кузнец.

По его словам, процедура предусматривает направление уведомлений через министерство юстиции и судебные органы.

«Таких уведомлений «Газпром» не получал. Мы с нетерпением ожидаем поступления таких документов, со своей стороны предпринимаем все необходимые действия, направленные на защиту интересов АО «Газпром», – сказал Кузнец.

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