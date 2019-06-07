В «Газпроме» озвучили, на каких условиях готовы работать с Украиной

07.06.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Российский «Газпром» готов осуществлять прямые поставки газа на территорию Украины и снизить его стоимость, если на это будет политическая воля новой киевской власти.

Об этом председатель правления госкорпорации Алексей Миллер заявил в ходе встречи с представителями украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приехали сегодня для того, чтобы продолжить переговоры, потому что та власть не хотела ничего делать, а эта власть – господин Зеленский и команда, – еще до этого не дошли. Как минимум, никакой реакции на то, что предложение России прозвучало на наших переговорах, у сегодняшней власти нет и, я думаю, вряд ли в ближайшее время будет», – сказал Медведчук.

При этом Миллер отметил, что в последнее время уделяется слишком много внимания вопросу продления контракта на транзит газа через украинскую территорию, в то время как самым главным вопросом, является заключение прямого контракта о поставках российского газа на территорию Украины.

«В первую очередь, это вопрос цен, которые, конечно же, будут ниже и, без сомнения, более конкурентоспособными, чем другие варианты поставок газа. Надо понимать, что вопрос о том, будет прямой контракт на поставку российского газа на украинский рынок или не будет, это также вопрос о том, какие газотранспортные мощности Российская Федерация будет иметь на границе России и Украины для подачи газа в ГТС Украины», – пояснил Миллер.

Однако, по словам главы правления госкомании, пока «Газпром» не получил никаких сигналов от новой украинской власти по газовым вопросам, поэтому пока готов продолжать переговоры с украинской «оппозицией».

«Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, и уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и готовы начать переговоры по подготовке соглашения о поставках российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже для конечного потребителя, чем есть в настоящее время», – резюмировал Миллер.

Отметим, что лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко подверг резкой критике очередную поездку киевских «оппозиционеров» в Россию, расценив это как попытку политического пиара в преддверии парламентских выборов на Украине.

«Кто ещё хочет голосовать за такую оппозицию? Классный список, правда? Много доброго сделали эти люди для жителей Юго-Востока за последние 5 лет, помогали жертвам 2 мая, политическим заключённым, а самое главное защищали русский язык и православную веру. Всего пару человек вызывают уважение. Все остальные – это издевательство над нами. Неужели они думают снова поговорить с Медведевым и Миллером о газе, и люди пойдут за них голосовать?

Это полный позор! Мы сами виноваты, что они нас обманывают каждые выборы. Единственный шанс на них повлиять, это не голосовать. Политики потеряли связь с людьми, а надеятся, что они встанут рядом с нами (как мы подогнали в 2014 году) без смысла!», – заявил Давидченко на своей странице в Facebook.