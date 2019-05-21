В ГБР дали ход заявлению о попытке Порошенко свергнуть конституционный строй

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступлений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Факт регистрации заявления Портнова подтвердили в пресс-службе ГБР.

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“Зарегистрировано (заявление Портнова относительно обвинения в совершении преступлений Порошенко – ред.) сегодня, 21 мая. По ст. 109 УК Украины – это действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и ст. 426 -1 УК Украины за превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий”, – сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину и в первом же интервтю украинским СМИ заявил, что добьется осуждения бывшего президента Петра Порошенко. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского и потери Порошенко неприкосновенности группа юристов Портнова подала в ГБР заявление о совершении Петром Порошенко многочисленных преступлений, о чем сам Портнов сообщил в тот же день в своем телеграм-канале.