В ГБР опровергли ложь Порошенко и подтвердили – он проходит по 11 уголовным делам

30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Директор государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда в своем последнем интервью изданию Украинская правда говорит, что таких дел нет.

Об этом сообщил Роман Труба в своем Telegram-канале.

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“В последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель – почитайте сами. Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о “странных и глупых вопросах следователей”, и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что означает это упорное отрицание действительности? Производство есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает. Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять. А все материалы, которые помогут следствию, прошу предоставить следователю в ГБР”, – сообщил глава ведомства.