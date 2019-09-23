В ГБР уточнили: вину Парубия в «одесском деле» еще предстоит доказать

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Уголовное производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова возбуждено по факту событий в Одессе 2 мая 2014 года, а не против нардепа Парубия. Речь идет о событиях 2 мая 2014-го года в Одессе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

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“Есть производство, оно не в отношении Парубия. В производстве, которое зарегистрировано по заявлению Портнова, речь идет о событиях, которые имели место 2 мая 2014 в Одессе”, – сказала Иванова.

По ее словам, по мнению заявителя – Портнова, Парубий, который в то время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, может быть причастен к массовым беспорядкам, которые привели к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

“В рамках досудебного расследования эти факты, изложенные заявителем будут проверены, им будет дана правовая оценка и принято дальнейшее решение относительно уголовного производства”, – добавила Иванова.

Ранее Андрей Парубий на своей странице в Facebook сообщил, что по факту его действий Государственное бюро расследований открыло против него уголовное производство.

В свою очередь, Портнов также прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

“Одиозный Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство по событиям массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года. У меня встречное возмущение. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы ещё месяц назад. Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе. Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет”, – написал Портнов.

По словам юриста, его обеспокоенность вызывает “попытка фигуранта преуменьшить состав инкриминируемого ему преступления. На самом деле, кроме беспорядков следователи изучают его причастность к террористической деятельности, умышленной организации взрывов и поджогов. Надо об этом беспокоиться”, – написал Портнов.

Напомним, в результате массовых столкновений на Греческой площади, а также пожара в Доме профсоюзов в Одесае 2 мая 2014 года погибли более 40 человек и пострадали почти две сотни.