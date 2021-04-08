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08.04.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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В Генеральном штабе ВС ЦАР дали высокую оценку работе российских инструкторов


Представитель Генштаба ВС ЦАР обозначил успехи правительственной армии, достигнутые благодаря помощи России.

Специалистам из России в рекордно короткие сроки удалось подготовить бойцов центральноафриканской армии, что обеспечило превосходство над боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (СРС). Такую оценку работе российских инструкторов дали в Генштабе ВС ЦАР.

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В качестве примера успешного взаимодействия представитель Генштаба привел освобождение города Бамбари в феврале этого года. Специалисты из России проконсультировали бойцов правительственной армии о тактике проведения операции. Благодаря этому армейцам удалось быстро выбить бандформирования из города. Военнослужащие сумели успешно решить сразу несколько боевых задач, в числе которых освобождение заложников, которыми прикрывались радикалы.

После освобождения жандармерия и полиция приступили к обеспечению безопасности в Бамбари. Жители города выразили отдельную благодарность россиянам, помогающим правительственной армии освобождать страну от боевиков.

В Генштабе уверены, что поддержка российских союзников, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», не только положительно сказывается на боеспособности центральноафриканской армии, но и оказывает психологическое воздействие на противника, который сдается без боя.

Правительство ЦАР отмечает, что западная пресса и ООН зря пытаются очернить иностранных союзников. Именно благодаря специалистам из России удалось разбить бандформирование «Коалиции патриотов за перемены» и вернуть территорию страны под контроль Банги.

Источник фото: Федеральное агентство новостей.


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