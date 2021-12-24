В Генкольсульство РФ во Львове ночью бросили «коктейль Молотова»

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Во Львове в четыре часа ночи неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор Генерального консульства России.

Об этом сообщили пресс-службе регионального управления Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня около 3 часов ночи (4 часа по московскому времени – прим.) неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства Российской Федерации во Львове», – говорится в сообщении.

Однако никто не пострадал, здание Генконсульства также не получило повреждений.

Сейчас львовские полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Отметим, в 2018 году во Львове «коктейлями Молотова» подожгли офис «Сбербанка России».