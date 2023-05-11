В Генпрокуратуру РФ пожаловались на «ОПГ Байдена»

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Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеева обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на президента и генпрокурора США по факту кражи 5,4 млн долларов.

Текст заявления он выложил в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщаю, что ОПГ в составе Джозефа Байдена, 1942 г.р., работающего президентом США, и Меррика Гарланда, 1952 г.р., работающего генпрокурором США, украли у меня принадлежавшую мне денежную сумму. Краденое перепрятано на Украине, о чём гражданин Гарланд сообщил СМИ. В результате мошеннических действий ОПГ Байдена у меня похищено $5,4 млн. Прошу возбудить уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц по факту совершения ими хищения в особо крупном размере», – написал Малофеев.

Вчера генпрокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине хранившихся в банках США денег Малофеева, против которого были введены американские санкции в 2014 году.

«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», – пообещал Гарленд.

«Это было вопросом времени и скоро станет обычным процессом. Нам необходимо юридически ответить в части компенсаций потерь наших юридических и физических лиц», – считает политолог Марат Баширов.