В Генштабе Украины обещают прекратить показуху, очковтирательство и двойные стандарты

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что кадровые изменения однозначно будут, и пообещал не затягивать с ними, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Кадровые изменения будут. Как только я завершу слушание, как только я приму должность, есть процесс приема должности, я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затяжек в принятии кадровых решений не будет», — сказал Хомчак в четверг в эфире телеканала

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«Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или в тех подходах, что-то мне нравится или нет. Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за которую они отвечают, и после принятия решения», — подчеркнул Хомчак.

Новоназначенный начальник Генерального штаба Украины также назвал жизнь и здоровье личного состава Вооруженных сил главной задачей и призвал прекратить «сплошную показуху и представление желаемого за действительное».

«Наша самая главная задача — сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Наибольшая ценность — это человек», — сказал Хомчак позже во время представления личному составу.

Он также призвал «прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления…, двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное».

Зеленский назначил Хомчака на должность во вторник.