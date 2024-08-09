В Генштабе ВСУ молчат о вторжении на Курщину. За Киев красноречиво говорят на Западе

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Генштаб ВСУ по-прежнему молчит об операции в Курской области. К концу третьих суток вторжения на Курщину украинское военное командование продолжает игнорировать казалось бы, выигрышные в пропагандистском плане и победные доя ВСУ события: в сводке по итогам четверга о Курщине нет ни слова.

В сводке на десять вечера 8 августа Генштаб традиционно рассказывает о количестве российских атак на всех участках фронта и направлениях и фантазирует о количестве «уничтоженных за сутки рашистов». Нет в сводке лишь нового участка фронта —курского.

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Судя по сводке Генштаба ВСУ, наиболее активно россияне в четверг атаковали на лиманском (между Кременной и Лиманом) и на покровском (северо-западнее Донецка) направлениях. На эти два участка пришлось больше половины всех боестолкновений за сутки: 42 из 78, 22 атаки на лиманском и 20 атак на покровском.

При этом, многие отставные и даже действующие украинские политики, включая и официалов высокого ранга, открыто рассуждают о ситуации в Курской области, строят версии о предполагаемых мотивах Украины и выгодах для нее.. Военное командование как будто взяло обет молчания.

Правда, вчера главком Александр Сырский опубликовал в Телеграме пост, который пресса расценила как намёк на курскую операцию. В телеграм-канале Сырского появилась фотография с ним и еще несколькими военными на лесной дороге. В подписи Сырский сообщил, что «работает в выходном районе» — то есть, в «районе выхода». Как говорится – понимайте, как хотите.

Однако молчание киевской военной верхушки с лихвой компенсируется красноречивой говорливостью официалов на Западе. Последние, в своей массе, резко поменяли тональность. Если еще позавчера и вчера большинство публикаций СМИ были преисполнены недоумения и скепсиса относительно целесообразности и результативности вторжения в Россию, то сегодня, как будто по команде, спикеры западников дают положительные оценки действиям Украины.

О реакции Минобороны Франции мы уже писали ранее сегодня. А вот, что говорят в немецком бундестаге: председатель комитета по вопросам обороны в Маркус Фабер из коалиционной Свободной демократической партии «не видит проблемы» в том, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего вторжения на Курщину.

Он цинично утверждает, что это уже не немецкое оружие.

«Когда оно передается Украине, это украинское оружие», – сказал Фабер в интервью изданию Funke Mediengruppe. По его словам, это касается всех материалов, включая основной боевой танк Leopard 2.

«В связи с нападением России на Украину, территория обоих государств является зоной боевых действий», – пояснил свою позицию Фабер. – «Применение оружия подпадает под действие положений международного права», – добавил он.

Депутат Бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер на голубом глазу заявляет, что вторжение ВСУ на Курщину согласуется с нормами международного права.

По его словам «Внезапное наступление Украины, конечно, разрешено международным правом в смысле права на самооборону» и «имеет смысл с военно-стратегической точки зрения».

По мнению депутата, наступление украинских войск имеет цель связать российские войска в Курской области и нанести им значительные потери.

«Таким образом, давление на фронте может быть снято в других местах, потому что Россия связывает силы в Курске или вынуждена перебрасывать их туда» – пояснил он изданию Der Tagesspiegel

Пентагон тоже уверяет, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США.

«Да, это так. Это соответствует нашей политике, и мы с самого начала поддерживали Украину в ее стремлении защитить себя от нападений, которые происходят через границу, и от перекрестных обстрелов. Таким образом, они принимают меры для защиты от атак, которые поступают из региона, что соответствует политике США, где они могут использовать наше оружие, наши системы, наши возможности», – заявила спикер ведомства Сабрина Сингх.

Более того, в Пентагоне дали понять, что не боятся возможной эскалации с Россией в случае продолжения украинского наступления.

«Нет, потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Так что если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, то лучший способ это сделать – это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя» – сказала Сингх.

А по данным The Washington Post, на фоне событий в Курской области Киев в очередной раз попросил Вашингтон дать разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

«Курская наступательная операция создала новое давление на лидера РФ Владимира Путина, отметило издание. А украинские официальные лица обратились к Вашингтону с просьбой разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения аэродромов, которые Россия использует в ответ на курскую операцию. В случае одобрения Вашингтоном это бы позволило украинским силам удерживать часть территорий на Курщине в течение некоторого времени», – отметило издание.

«Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией – вот о чем идет речь», – цитирует издание неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.