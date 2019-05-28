28.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

В Германии цинично потребовали от Украины «отвечать за базар»

Украине придется платить по долгам, набранным предыдущей властью, пусть даже это займет 20-40 лет.

Об этом в эфире ток-шоу «Время покажет» заявил немецкий политический эксперт Феликс Шультесс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, кроме денег у Украины хватает чем расплатиться – от природных до человеческих ресурсов.

«У Украины достаточно хорошие людские, природные ресурсы и нет абсолютно никакой причины обнулять счета. Пусть отдают 20-30-40 лет. Банки заинтересованы в своем проценте. Деньги были взяты. «За базар», конечно, Украина не хочет отвечать, но придется. Этим вы и связаны с нами, с западной системой. Дефолт и инфляционный скачок – это две большие разницы. Да, может временно обрушиться финансовый рынок, бедные украинцы, которые будут дороже платить за коммуналку и за газ, мне реально их жалко. Но инфляционный скачок еще не значит банкротство», – заявил Шультесс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть