В Германии фантазируют, как облапошить Россию с расширением НАТО до Харькова

Анатолий Лапин.  
15.11.2023 15:45
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Запад может предложить России заморозку боевых действий на Украине, после чего подконтрольные Киеву территории войдут в НАТО.

Об этом в эфире литовского интернет-канала «Перспектива» заявил политолог из ФРГ Александр Рар, в прошлом – частый гость российского ТВ, а также мероприятий партии Виктора Януковича в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может предложить России заморозку боевых действий на Украине, после чего подконтрольные Киеву территории...

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«Я не исключаю, что Запад придет к пониманию, и Украина придет к пониманию, что те территории, которые Россия сегодня считает своими, останутся при России. И Украине придется отказываться от своих территорий, фактически от 1/5 страны.

Это будет очень болезненно для Запада, в первую очередь. Запад не может этого признать, не признавая в этом сильное послабление НАТО и Европейского союза, поэтому для компенсации Украине будет придумана формула, чтобы Украину искусственно, вне всяких правил, нарушая даже разные рамки, которые есть, включить как протекторат Запада в Европейский союз и в НАТО.

Как это будет выглядеть, я не знаю, но политическое решение такое может быть принято. Причем, с согласованием даже с Россией.

Вопрос будет не о НАТО и ЕС стоять остро, а о территории, которая на востоке Украины контролируется Россией», – заявил Рар.

При этом немецкий эксперт предпочел умолчал, что объявлению Россией СВО предшествовал ультиматум о недопустимости расширения НАТО на территорию Украины.

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