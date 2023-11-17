В Германии гадают, что лучше – «Пригожин на честных выборах или Горбачёв в результате госпереворота»

У Берлина должна быть отработанная стратегия действий на случай любого сценария в России – будь то укрепление нынешней власти, госпереворот и «демократизация» или даже развал страны.

Об этом разглагольствовали участники ток-шоу на канале «Deutsche Welle», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Германия не поймёт, что она сама хочет от России, какой Россия должна выйти из этого кризиса, чтобы Германия начала с ней какие-либо новые отношения, то возникнет ситуация, похожая на ситуацию сейчас с Афганистаном. У власти находится даже не государственная система, а террористическая организация, но все вынуждены постепенно начинать с ней взаимодействовать, потому что она контролирует страну. Предположим, путинский режим трансформируется, но не трансформируется в сторону демократии, это очень возможный вариант. И что ЕС и Германия как лидер Евросоюза будет, тем не менее, выстраивать отношения с этой «новой Россией» в какой-то форме, не создав никаких для себя жёстких критериев?», – заявил российский политолог-иноагент Иван Преображенский.

Политический обозреватель «DW» русофоб Никита Жолквер смоделировал своё видение трансформации власти в России.

«Я согласен, ситуация немного амбивалентна. Потому что – что лучше: В результате честных, свободных, демократических выборов в России придёт к власти человек типа Пригожина или какой-нибудь сумасшедший националист, или в результате недемократического, авторитарного переворота к власти придёт технократ, который, как в своё время Горбачёв, начнёт выстраивать нормальные отношения с Западом? Что лучше – недемократический вариант?», – болтал «журналист».

На Преображенского сравнения особого впечатления не произвели, он повторил, что у Берлина должно быть чёткое видение на этот счёт.

«Лучше, чтобы у Германии была своя стратегия, которая позволит не реактивно на это реагировать. То есть, чтобы у Германии были критерии, уже готовый, согласованный набор, по которому она будет оценивать любого пришедшего в России к власти и любую систему власти, которая сложится в России. Окей, Россия распадается – это тоже, эта система всё равно будет работать», – трепался иноагент.