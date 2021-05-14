В Германии и левые, и правые, и бизнес – за достройку «Северного потока-2»

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Северный поток-2» будет достроен, поскольку этот проект поддерживает целый ряд немецких политических сил и бизнес.

Об этом в эфире Укрлайф.тв заявил Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, Директор программы энергии и безопасности Международного Центра по налогам и инвестициям и основатель фирмы International Market Analysis, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он достроен будет. Единственная поправочка – если в Германии резко поменяется политический баланс сил, политический расклад после выборов этой осенью и будет, скажем, коалиция во главе с «зелёными», то возможно, они смогут диктовать. Но есть вопрос: насколько для них это важно?

Они сегодня говорят по своим внутренним политическим причинам, что они против окончания «Северного потока-2». Не будем списывать со счетов и немецкий бизнес, а немецкий бизнес, естественно, проплачивает – и социал-демократов, и христианских демократов, и в какой-то мере «зелёных». Значит, есть вот такое противостояние «зелёных» и бизнеса. И мы уже видели, что две партии в бундестаге официально заявляют о том, что проект должен быть достроен – это «Линке», левая, бывшие восточногерманские коммунисты, вторая – АДГ, «Альтернатива для Германии». Это националистическая партия, которая, в том числе, имеет антиамериканское, пророссийское крыло», – сказал эксперт.