В Германии испугались БПЛА, беспрепятственно облетевшего земли, связанные с Российской империей

Елена Острякова.  
18.10.2024 19:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Правительство Германии «слишком сдержано и не противостоит Путину, хотя должно жестко реагировать на агрессию».

Об этом в Бундестаге заявил депутат от ХДС Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Германии «слишком сдержано и не противостоит Путину, хотя должно жестко реагировать на агрессию»....

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«Я беру простой пример с моей родины в Шлезвиг-Гольштейне, который привлек внимание всей страны – беспилотник, пролетевший над промышленной зоной. Мы сейчас слышим, что этот беспилотник прилетел из Северной Атлантики, возможно, с российского корабля.

И это не любительский беспилотник, а беспилотник, который можно было использовать по крайней мере один раз в шпионских целях. В ФРГ нет никаких разъяснений ни на федеральном уровне, ни на уровне земель», – возмутился Вадефуль.

Он считает, что в Германии никто не смог бы сбить этот беспилотник.

Примечательно, что земля Шлезвиг-Гольштейн – родина внука российского императора Петра Первого – Петра III, давшего начало династии Гольштейн-Готторп-Романовых.

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