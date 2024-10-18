В Германии испугались БПЛА, беспрепятственно облетевшего земли, связанные с Российской империей

Правительство Германии «слишком сдержано и не противостоит Путину, хотя должно жестко реагировать на агрессию».

Об этом в Бундестаге заявил депутат от ХДС Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я беру простой пример с моей родины в Шлезвиг-Гольштейне, который привлек внимание всей страны – беспилотник, пролетевший над промышленной зоной. Мы сейчас слышим, что этот беспилотник прилетел из Северной Атлантики, возможно, с российского корабля.

И это не любительский беспилотник, а беспилотник, который можно было использовать по крайней мере один раз в шпионских целях. В ФРГ нет никаких разъяснений ни на федеральном уровне, ни на уровне земель», – возмутился Вадефуль.