В Германии началось обучение украинских военных работе с самоходными зенитками Gepard
Началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах.
Об этом сообщает немецкое издание RND.
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«На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard», – говорится в сообщении.
На учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии, сообщает издание.
Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard, а также пройти артиллерийскую подготовку.
Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.
«Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах», – заявил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.
Тем временем в Великобританию прибыла первая группа украинских военных в сставе 10 тысяч человек, для прохождения подготовки у британских инструкторов по программе, анонсированной еще ушедшим в отставку Борисом Джонсоном.
Все эти действия свидетельствуют о том, что программа по подготовке новой украинской армии по натовским стандартам пусть и медленно, но идет своим чередом. И скоро российские военные встретятся с нею на поле боя. А значит, кто бы что ни говорил о скором завершении боевых действий, дальнейшая из жскалация неи збежна и является лишь вопросом времени. А значит, ВС РФ должны быть к этому готовы.
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