В Германии началось обучение украинских военных работе с самоходными зенитками Gepard

18.07.2022  09:05 (Мск)
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Tехнологии, Великобритания, Германия, Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах.

Об этом сообщает немецкое издание RND.

Началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах. Об этом...

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«На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard», – говорится в сообщении.

На учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии, сообщает издание.

Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard, а также пройти артиллерийскую подготовку.

Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.

«Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах», – заявил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.

Тем временем в Великобританию прибыла первая группа украинских военных в сставе 10 тысяч человек, для прохождения подготовки у британских инструкторов по программе, анонсированной еще ушедшим в отставку Борисом Джонсоном.

Все эти действия свидетельствуют о том, что программа по подготовке новой украинской армии по натовским стандартам пусть и медленно, но идет своим чередом. И скоро российские военные встретятся с нею на поле боя. А значит, кто бы что ни говорил о скором завершении боевых действий, дальнейшая из жскалация неи збежна и является лишь вопросом времени. А значит, ВС РФ должны быть к этому готовы.

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