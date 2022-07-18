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Новости Украины

Началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах.

Об этом сообщает немецкое издание RND.

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«На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard», – говорится в сообщении.

На учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии, сообщает издание.

Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard, а также пройти артиллерийскую подготовку.

Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.

«Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах», – заявил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.

Тем временем в Великобританию прибыла первая группа украинских военных в сставе 10 тысяч человек, для прохождения подготовки у британских инструкторов по программе, анонсированной еще ушедшим в отставку Борисом Джонсоном.

Все эти действия свидетельствуют о том, что программа по подготовке новой украинской армии по натовским стандартам пусть и медленно, но идет своим чередом. И скоро российские военные встретятся с нею на поле боя. А значит, кто бы что ни говорил о скором завершении боевых действий, дальнейшая из жскалация неи збежна и является лишь вопросом времени. А значит, ВС РФ должны быть к этому готовы.