Страны глобального Юга и Китай должны взять шефство над урегулированием конфликта на Украине, поскольку НАТО могут только нагнетать эскалацию. Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень благодарна Китаю и Бразилии за то, что они опубликовали совместное заявление с приглашением на конференцию, включая Россию. То, что делает швейцарская конференция, – абсурд. Мирная конференция без России не имеет никакого смысла. Поэтому я надеюсь, что Китай и Бразилия возьмут на себя настоящую инициативу по прекращению этой войны… Нам нужно вернуться к переговорной ситуации, как это было весной 2022 года в Стамбуле. В то время у Украины была гораздо лучшая стартовая позиция, чем сейчас. Это означает, что нам нужно добиться нейтралитета Украины. В конечном счёте всё сведётся к тому, что Украина останется нейтральной, и интеграция в структуры НАТО должна быть отменена. Здесь нужен откат назад, чтобы американские базы и операции на границе с Россией на территории Украины были прекращены и выведены. Это единственный способ для устойчивого мира», – сказала Дагделен.

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«Я надеюсь, что Китай, Бразилия или даже папа римский Франциск действительно могут помочь в поисках решения. Эта прокси-война НАТО представляет большую опасность для мира во всём мире, а не только для мира на Украине. Эта война ужасна и должна быть прекращена, потому что представляет большую опасность для глобального мира. Поэтому все государства должны объединиться и сделать всё, что в их силах для деэскалации и достижения разрядки», – добавила депутат.