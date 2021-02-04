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04.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Польша, Россия, Энергетика
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В Германии напомнили, как украинское воровство подстегнуло строительство «северных потоков»


В свое время Украина и Польша отказались стать «главным хабом» для российского газа в Европу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил немецкий политолог «Александр Рар.

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«Мало кто помнит, по каким причинам Россия взялась за строительство обоих «Северных потоков» на Балтике и почему Германия включилась в это непростое дело. В начале века Путин и тогдашний канцлер Шредер предложили Польше и Украине стать «главным хабом» для российского газа в Европу и, кроме того, создать международный консорциум для модернизации наземных газовых коридоров через свою территорию. Единственное условие: чтобы российские и немецкие компании были бы в доле, то есть совладельцами в консорциуме», – говорит эксперт.

Он напоминает, что Варшава сразу отказалась, а затем — Киев.

«Потом грянули газовые войны, когда Украина стала воровать российский газ из трубы, чтобы не платить повышенную цену, которую потребовала Москва после «оранжевой революции» в 2005-м. Польшу никто не обижал, ей предлагали участвовать в проекте «Северный поток-1». Она отказалась опять. И только тогда Россия решилась, переговорив с Германией, качать газ в обход проблемных транзитных стран — по дну Балтийского моря», – подчеркнул Рар.

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