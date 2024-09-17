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Правый оппозиционный блок ХДС/ХСС, являющийся основной альтернативой правящей «светофорной» коалиции социал-демократов с зелеными и либералами, как ожидается, в ближайшее время определится со своим кандидатом на пост федерального канцлера

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер встретятся сегодня утром в представительстве Баварии в Берлине.

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В 12 часов дня по местному времени, то есть, уже буквально в эти минуты, как сообщается, они проведут совместную пресс-конференцию. Она состоится после того, как накануне вечером член ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст заявил, что не будет баллотироваться в канцлеры.

Впервые Вюст высказался в поддержку кандидатуры Мерца — и попросил сплотиться вокруг него также членов ХСС. Маркус Зёдер, который рассматривается в качестве возможного кандидата на пост канцлера, до последних дней демонстрировал свою заинтересованность в участии в выборах.

По информации местных СМИ, Зёдер прибыл в Берлин для переговоров ещё накануне вечером. Среди прочего он встретился с лидером региональной группы ХСС в Бундестаге Александром Добриндтом, который также хорошо относится к Мерцу. Наблюдатели считают, что на пресс-конференции политики обозначат, какую роль Зёдер и его партия будут играть в возможном будущем правительстве.

Все эти маневры оппозиции неспроста. Падение рейтингов нынешнего правительства приняло катастрофические масштабы, а до окончания его каденции остался один год.

Как показал свежий опрос ZDF-Politbarometer, почти 80% немцев считают Шольца слабым лидером.

Только 17% опрошенных немцев положительно оценивают его лидерские качества, а еще 6% не выразили свою позицию. 65% считают, что он плохо справляется со своими обязанностями, в то время как 32% оценивают его работу положительно.

Также 74% респондентов считают, что Шольц не должен быть кандидатом от Социал-демократической партии на пост канцлера в следующем году.

Несмотря на рост попудярности партий крайних фдагов – Альтернативы для Германии и Союза Сары Вагенкщнехт, наблюдатели сходятся на том, что обе они не имеют никаких шансов прийти к власти, в отличие от центристов их ХДС/ХСС, медленно, но неуклонно набираюших популярность на фоне провалов правящей коалиции.

Звучат также прогнозы, согласно которым у ХДС, на крайний случай, есть шансы образовать коалицию с правой частью правительства Шольца – либералами из СвДП, недовольными популистской финансовой политикой “светофорного” правительства.