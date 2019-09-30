В Германии не понимают, чего хочет Украина от России

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине фонтанируют противоречивыми заявлениями относительно транзита российского газа.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы видели, как канцлер Германии и немецкие министры борются за то, чтобы дальше транзитные потоки газа остались через территорию Украины. Просто украинская позиция не всегда ясна. Она то говорит, что ей вообще газ из России не нужен, то она хочет повысить транзиты до каких-то астрономических сумм, которые делают для России невыгодным этот газ качать через Украину, если можно это все дешевле качать через «Северный поток». Очень много политики и очень много проблем», – заявил Рар.