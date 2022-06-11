В Германии объявили, что идут к полному дипломатическому разрыву с Россией

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Новости Украины

В Берлине готовятся к международному расколу, который будет гораздо хуже, чем противостояние времен холодной войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию Германии партии «Союз 90/Зеленые» Омид Нурипур.

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У него поинтересовались, какими он видит отношения Германии с Россией в будущем.

«Это зависит от России. Мы идем к полному дипломатическому разрыву. Я не говорю о закрытии посольств, но о сокращении дипломатических связей вместе с полным экономическим разъединением. Мы готовы к расколу, который будет гораздо хуже, чем тот, что у нас было в 80-х во время холодной войны. В наших отношениях с Россией мы возвращаемся во времена перед приходом Pepsi к Никите Хрущеву», – сказал Нурипур.

По его словам, «слишком долго не только Германия, но и другие страны Запада говорили об Украине как об объекте, который был сателлитом России».

«Наконец, хотя, возможно, слишком поздно, этому пришел конец. И это хорошо», – отметил политик.

Также он затронул военную тему.

«Конечно, мы не знаем, чем закончится эта война, но мы знаем, что мы должны поддерживать наших украинских друзей, чтобы они победили в этой войне, вернули свой суверенитет и мир своей стране», – резюмировал Нурипур.