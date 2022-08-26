В Германии осел миллион украинцев. Половина не вернется домой, если там будет русская власть

26.08.2022  10:01 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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беженцы, Германия, Дзен, Общество, Украина
Новости Украины

По состоянию на начало августа 900 479 граждан Украины зарегистрировались в Германии в качестве беженцев.

Об этом сообщает баварское издание Suddeutsche Zeitun,.

По состоянию на начало августа 900 479 граждан Украины зарегистрировались в Германии в качестве...

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Согласно данным опросов, почти 45% беженцев стремятся вернуться домой только при условии, что власть будет в руках украинской администрации. Если же на Украине установится русская власть, то эти люди предпочтут остаться в Германии. Две трети беженцев заявили, что пока не намерены возвращаться домой и постараться прижиться в Германии.

В то же время исследователи отмечают, что по сравнению с другими временными жителями в ФРГ, у украинцев здесь немало привилегий. Более того, директива ЕС позволяет им проживать и работать в Европе с первого дня без необходимости проходить множество бюрократических процедур для получения убежища.

Также, по заключению еще одного исследования, украинские дети сразу после приезда в Германию имеют возможность получить образование, поэтому стать школьниками учебных заведений. Исследователи отмечают, что уровень образованности в каждой возрастной группе украинцев по сравнению с другими европейскими странами очень высок.

Согласно немецкой государственной статистике, из всех прибывших с февраля по июль 97% – беженцы из Украины, почти 65,7% из них составляют девушки и женщины, примерно 37% – дети и молодежь до 18 лет, 59% беженцев прибыли в ФРГ со своими детьми, средний возраст взрослых – 38 лет. По результатам опроса, 50% украинских беженцев изъявили желание остаться в ФРГ.

Как отмечается, беженцам из Украины помогают с жильем, трудоустройством, изучением немецкого, устройством детей в школы и садики.

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