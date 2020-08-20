В Германии осознали, что битву за Белоруссию у России не выиграть

20.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Европейский союз не станет чрезмерно давить на руководство Белоруссии, где оппозиция сейчас пытается отстранить от власти действующего президента Александра Лукашенко и объявить главой государства домохозяйку Светлану Тихановскую.

Об этом в эфире телеканала ОТР заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Западу не удастся провернуть с Белоруссией то же, что с Украиной, потому что этого не допустит Россия.

«Конечно, Европейский союз пытается влиять на ситуацию в Белоруссии, но мягко. Я думаю, что Европейский союз не пойдет так далеко или не усилит свое влияние, давление вплоть до той ситуации, которую мы видели шесть лет назад на Майдане в Киеве на Украине.

Да, я смотрю здешние новости, слушаю здешних политиков – мне кажется, здесь можно сделать следующие заключения: Германия не хочет входить в новую геополитическую борьбу с Россией, потому что она понимает, что Европа ее не выиграет. Белоруссия – это не Украина, она двойной союзник – экономический и военный союзник России. Там такое может получиться, если начнется, как в Украине, драка за эту страну, что мало никому не покажется», – заявил Рар.