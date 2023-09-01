В Германии осознали, что лишь военные неудачи усадят Киев за стол переговоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Германии не согласятся признать Крым российским в качестве уступки России для прекращения конфликта на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат комитета по обороне в бундестаге Германии Ян Нольте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он говорит, что бундесвер планирует обучить до конца года порядка пяти тысяч украинских солдат и ответил на вопрос, отправляются ли немецкие военные инструкторы на Украину обучать солдат ВСУ.

«Насколько мне известно, бундесвер не отправляет на Украину инструкторов», – сказал Нольте в интервью «Известиям»

Он не верит, что немецкие солдаты могут принять участие в боевых действиях в случае неудачи украинской армии.

«Я думаю, что это крайне маловероятно. Ни ФРГ, ни НАТО не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией», – объяснил депутат.

У него поинтересовались, рассматривают ли в бундестаге возможность признания за Россией Крыма и Донбасса в обмен на мир.

«В бундестаге не будет большинства за такое признание. Но раздается всё больше и больше голосов, призывающих к дипломатическим решениям вместо увеличения поставок оружия. Возможно, переговоры начнутся осенью или зимой, когда наступательные операции Украины потерпят неудачу. Однако 42 истребителя F-16 поступят только весной, и Зеленский также только что объявил о планах по наращиванию производства вооружений. Я считаю, что продолжение боевых действий более вероятно», – прогнозирует политик.

По его словам, достичь соглашения о мире будет гораздо сложнее, чем весной 2022 года.

«Детали должны быть согласованы между Россией и Украиной. В будущем Украина не должна превратиться в пешку в геополитической шахматной игре. Я против членства Украины в НАТО или ЕС. Гарантии безопасности со стороны других государств, нейтральные наблюдатели от международных организаций и меры по укреплению доверия могут стать инструментами достижения мира. Также важно восстановить контакты на уровне гражданского общества. В социальных сетях наблюдается жуткое очернение и дегуманизация как русского, так и украинского народа. Я желаю, чтобы после боевых действий наступило время, когда два братских народа снова сплотятся», – пожелал Нольте.