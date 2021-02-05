В Германии отчитали украинского посла за недопустимые высказывания

13.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Посол Украины в Германии позволяет себе высказывания, откровенно затрагивающие внутренние дела страны пребывания, а также способствующие разжиганию вражды.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» завил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинский посол начинает нападать на президента Германии, говоря, что он плюнул в душу украинцам из-за того, что он сказал только одну фразу, что энергетический альянс с Россией нужно поддерживать, потому что это мост на Восток, который мы 50 лет строили и разрушать не хотим… И, кроме того, он сказал, что у нас, у немцев, тоже есть вина, как он сказал, перед коммунистической Россией, имея в виду Советский Союз, где немцы уничтожили 27 миллионов человек…

И он это сказал искренне, потому что он это понимает, потому что в Германии все видят, что это один из величайших позоров и грехов, которые Германия взяла на себя последние столетия, и это всегда нужно говорить, потому что это действительно такая вещь, которая связывает нас с Россией», – сказал немецкий политолог.

«А украинский посол говорит – причём тут Россия, вы против Украины воевали, большинство погибших были украинцы, не забудьте белорусов, это плевок в душу украинцев и белорусов. То есть, это попытка историю переписать, это попытка рассорить народы восточнославянских земель. И это очень опасно, такие игры не играются. Мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет, это контрпродуктивно», – высказался Рар.

Ранее в интервью «Rheinische Post» Штайнмайер выступил за достройку газопровода «Северный поток-2», назвав отношения в энергетической сфере «практически последним мостом между Россией и Европой». Также немецкий президент напомнил, что 22 июня этого года будет 80 лет со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Штайнмайер отметил, что жертвами той войны стали «более 20 млн. человек в бывшем СССР». Он призвал «не упускать из виду этот более широкий контекст», несмотря на то, что Германия и ЕС не согласны с политикой РФ.

В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник разразился истерической тирадой о том, что Штайнмайер «подхватил десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией».

Также он обвинил немецкого президента в «отбеливании» проекта газопровода «Северный поток-2».

«Именно вот этот« широкий контекст »и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради отбеливания« Северного потока-2 ». Который уже в наши дни несёт в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несёт невыразимую боль и страдания на украинскую землю», – истерил украинский дипломат в комментарии «Укринформу».