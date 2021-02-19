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19.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Россия
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В Германии отравят известного политика, чтобы обвинить Россию


Западные спецслужбы инспирируют отравление известного европейского политика и обвинят в этом Россию, чтобы обострить политическую ситуацию и вызвать новые протесты.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они действительно провалились. Но будет еще больше санкций. Еще больше провокаций. Я очень боюсь, скажу честно, что по логике они должны отравить, точнее, как всегда, полу-отравить, недоотравить кого-то из депутатов одного из европейских парламентов. Потому что им нужно, чтобы, прежде всего, Евросоюз выступил с санкциями, и, прежде всего, Германия. Мне кажется, что сейчас в опасной зоне оказываются депутаты немецкого парламента. Я бы лично усилил их безопасность», – сказал Марков.

Кроме того, он прогнозирует усиление кампании по дискредитации российской власти, чтобы вызвать в ней раскол.

«С путинским дворцом они, с одной стороны, вышли на высший уровень, а, с другой стороны, они лоханулись, потому что дураку ясно, что дворец, в котором есть специальные курительные комнаты, никоим образом не подойдет для Владимира Путина, который сам не курит и ненавидит, когда при нем курят другие.

Поэтому будут продолжать идти по этому пути максимальной дискредитации представителей власти. И будут дожимать всех.


Им, прежде всего, нужен раскол внутри элит. Раскол внутри власти. Поэтому главным направлением будет давление с помощью внешних санкций, и изнутри будут коррупционные вот эти вещи стараться продвигать», – сказал Марков.

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