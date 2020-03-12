В Германии подали иски в связи с фальсификацией Украиной данных по делу MH17

12.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Предоставленные Киевом «доказательства» о наличии в 2014 году в Донбассе российского «Бука», который якобы сбил малазийский Боинг рейса МН17, полностью сфабрикованы – на предоставленных СБУ плёнках запечатлён украинский ЗРК.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из лидеров ополчения ДНР, руководитель обороны Горловки Игорь Безлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще немного о том, как СБУ обманывало следствие Нидерландов, начиная с июля 2014 года. Откровенная и неприкрытая ложь СБУ для CNN.

В июле 2014 г. в эфире американского телеканала CNN Глава Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Виталий Найда, давая интервью, сослался на фальшивые фото якобы российских зенитно-ракетных комплексов «Бук» на Украине. Он сделал это, продемонстрировав фотографии украинской военной техники», – возмутился экс-командир ополчения.

В ходе этого интервью Виталий Найда рассказал, как ЗРК «Бук» якобы увозят с территории Донбасса, чтобы спрятать.

«Они вывозят эти машины с Украины?», – спросила корреспондент в ходе интервью.

«Верно, увозят с территории Украины», – подтвердил Виталий Найда.

Далее Игорь Бездлер доказал, что предоставленные СБУ доказательства полностью сфабрикованы: на плёнках украинская военная техника, а сами кадры были сделаны на несколько месяцев раньше и в совершенно другом месте.

«Ранее тот же Виталий Найда на брифинге в Киеве показывает те же слайды. Правда, почему-то, фамилия этого деятеля заретуширована. Наверное, очень секретный перец в структуре СБУ (сборище бестолочей Украины).

Для чего такая секретность, когда всем известно, что и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Виталия Найду начальником Департамента контрразведки в сфере информационной безопасности СБУ? Об этом говорится в указе главы государства N 373/2014.

Все видео брифинга выкладывать не буду. Только ту часть, где говорится о «Буке».

В левом нижнем углу экрана мы видим «Бук» на платформе.

А на втором видео (откуда и сделан скриншот для брифинга) можно увидеть и сам «Бук» на платформе. Это видео с Ясиноватской развязки. Правда, снято в марте 2014 года.

На третьем видео все та же Ясиноватская развязка, тот же «Бук», но показаны и номера машины из Днепропетровской области. Именно в Днепропетровскую область перебрасывались дивизионы ЗРК, прикрывавшие Луганск и Донецк.

На четвертом видео Найда дает интервью в своем кабинете. Извините за мой французский, «пи…здит и не заикается». Я не ослышался, что речь идет об июле 2014? Нет, точно назван летний месяц. Но вот странно – и в CNN, и на брифинге показаны скриншоты с видео снятого на Ясиноватском посту ГАИ.

Вывод один. Или Найда и СБУ откровенно лгут (а ведь весь этот фарс для Голландцев. Вот «СБУ не врет» априори: посмотрите в его честные глаза, 4 – и ни в одном нет совести) или же, вот такое хреновое лето было в Донецкой области в 2014 (до 40). Со снегом и заморозками. Или все же СБУ как с разговором про «птичку и летчиков» – изначально втюхивает откровенную ложь.

Если украинцы думают, что этого нет в деле, могу заверить, есть. И даже видео с позициями украинских «Буков» в развернутом положении возле линии соприкосновения есть», – написал он, опубликовав соответствующую видеозапись.

Также Игорь Безлер заявил, что в Германии начался судебный процесс против Киева и Петра Порошенко по поводу фальсификации публичного обвинения.

«Так уж получилось, что у меня две Родины. Этническая – Германия, откуда мои предки по отцовской линии, и где живут мои немецкие родственники. Историческая – Россия. И эти две Великие Державы – Россия и Германия одинаково мне дороги. Вчера к моим родственникам в Германии обратилась серьёзная юридическая компания с вопросом, не соглашусь ли я на подачу иска к государству Украина о защите чести и личного достоинства в связи с фальсификацией Украиной данных по делу MH17.

Они готовы взять на себя всё юридическое сопровождение. Дальше много говорится о том, почему это нужно делать. Но вот концовка мне понравилась: «Обязать государство Украина принести публичные извинения и выплатить (сумму называть не буду, я таких денег в руках не держал) денежную компенсацию за все неудобства, принесенные мне и моим родственникам в течение 5 лет 7 месяцев сфальсифицированным публичным обвинением в преступлении, которое я не совершал…».

Три иска, к Украине и лично к бывшему президенту Порошенко, в ЕСПЧ от родственников погибших граждан Германии уже поданы. Есть, над чем подумать», – резюмировал командир ополчения.