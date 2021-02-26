В Германии подтвердили, что американский СПГ не сможет заменить российский газ

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Поскольку в странах ЕС падает добыча собственного газа, то то Европе необходима любая инфраструктура, позволяющая поставлять альтернативное топливо, в том числе российское.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил Марио Мерен,председатель правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, являющейся одним из главных инвесторов «Северного потока-2».

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По его словам, значимость «СП-2» для Европы показало похолодание последних месяцев.

«Поскольку собственная добыча газа в Европе продолжает неуклонно снижаться, нам срочно необходима любая инфраструктура, позволяющая поставлять газ из России, Норвегии и других стран в Северо-Западную Европу», – сказал Мерен.

По его словам, дополнительные объемы газа необходимы по двум причинам.

«Во-первых, для достижения европейских целей по защите климата, а именно по снижению выбросов, что предполагает замещение угля газом. Во-вторых, если мы хотим, чтобы цены на энергию в Европе оставались доступными, а наша промышленность оставалась конкурентоспособной», – говорит собеседник издания.

Он полагает, что СПГ может быть альтернативой, но в определенных конкурентных условиях, учитывая, что этот продукт при нормальных рыночных условиях дороже газа, который поступает из России или Норвегии.

«Кроме того, трубопровод — это сильное и реально существующее связующее звено между потребителем и производителем, в то время как судно может в любой момент развернуться и уйти туда, где ему предложат более высокую цену», – подчеркнул представитель компании.

Он напомнил, что в 2020 году в Европу поступали достаточно большие объемы СПГ из США, а в 2021 году, когда была холодная зима в Азии и США и, соответственно, очень высокими были цены в этих регионах, в Северо-Западной Европе СПГ почти не видели.

«Поэтому мы не можем строить свою стратегию обеспечения газом только на СПГ, нам необходим трубопроводный газ. И нынешняя зима это в очередной раз доказала. Этой зимой, так же как это было в 2018 году, дефицит газа был как раз закрыт трубопроводным газом из России, благодаря которому у нас в Европе были отопление, горячая вода и продолжала работать вся промышленность», – резюмировал Мерен.