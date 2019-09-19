В Германии подумывают о Нобелевской премии для Зеленского

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Западе планируют поднимать авторитет бывшего комика, президента Украины Владимира Зеленского, представляя его в виде нового миротворца.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главред немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский.

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«Приблизительно две недели назад одновременно несколько немецких газет написали, что не будет никакого мира на Донбассе, потому что Украина никогда не пойдёт на выполнение формулы Штайнмайера. Не знаю, обратили ли другие на это внимание, но в Германии было понятно, что этого не произойдёт», – сказал Сосновский.

По его словам, сегодня и в Германии, и Европе будут идти двумя путями.

«С одной стороны, они будут пытаться поднимать Зеленского до такого уровня, чтобы сделать ему авторитет вне Украины, на Украине у него уже авторитета не будет, и вряд ли он его заработает. Для этого возможен вариант, который я уже слышал: его выдвинут на Нобелевскую премию мира, используя обмен, который произошёл и другие подвижки, скажут, что это новый миротворец», – отметил эксперт.

Второе направление, говорит он, – выход немцев из переговоров и замена их американцами, чего добивается Украина, после чего на мирном процессе в Донбассе можно будет поставить крест.

«А это значит, что ничего мирного на Донбассе не будет», – заявил Сосновский.

С этой точкой зрения согласился и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Вот сейчас прозвучало то, в чём я был уверен давно, особенно после того, как Лукашенко сказал, что без американцев не решим. Совершенно очевидно, что этот срыв был запланирован, что, скорее всего, за ним стоит Волкер и посол США на Украине. Их задача показать, что без Америки они забуксовали, на формуле Штайнмайера надо ставить точку», – считает Соловьев.