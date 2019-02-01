В Германии полагают, что общий механизм обхода санкций США сблизит Европу и Россию

01.02.2019

На данный момент уже разработан механизм, который позволяет обойти европейским фирмам американские санкции и работать на иранском и российском рынке.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия-1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что всё стало на свои места. Сейчас создан такой практический механизм, который будет действенным. По сути – это эмансипация европейцев от американцев. И то, что этот механизм может применяться в защиту фирм, которые будут работать на российском рынке и имеют шанс попасть под санкции США, говорит о том, что председатель этой новой структуры очень хороший друг России, и он годами работал в коммерческом банке этой страны.

Меня очень обрадовало, что англичане и французы этот проект поддержали, и весь процесс будет проводиться под руководством немцев. В том числе, нужно в этот механизм привлекать другие страны Европейского Союза, в том числе Польшу, которая пока что стояла на американских позициях. Я думаю, что создана структура, которая будет действовать и защищать западные фирмы от санкций американцев», – заявил эксперт.

«Более того, Европа будет искать общий язык с Россией, в том числе и по вопросу Минских соглашений, но данный момент говорит о том, что это шаг эмансипации и большей самостоятельности в финансовой области европейцев, которые отстраняются от строгого диктата и нажима американцев. Единственное, будет трудно фирмам этой структуры работать с США», – добавил Рар.